Дагестанским фермерам выделят более 400 млн рублей из федерального бюджета

Махачкала, , 16:02 — REGNUM Более 403 млн рублей получит Республика Дагестан на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Средства из федерального бюджета будут предоставляться в три этапа — в 2019, 2020 и 2021 годах. Распоряжение об этом подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства страны.

В общей сложности в контексте реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 83 субъекта России получат 13,82 млрд рублей. На семь регионов Северо-Кавказского федерального округа за 2019−2021 годы предусмотрены трансферты в объеме более 2,2 млрд рублей. Больше Дагестана среди субъектов округа получит лишь Северная Осетия — 430,3 млн рублей.

В документе сказано, что за счёт этих средств будут субсидироваться проекты создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств. Кроме того, будет возмещаться часть затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с приобретением имущества, сельхозтехники, оборудования, мобильных торговых объектов и т. д.

Напомним, указанный федеральный проект входит в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В его рамках планируется, что к концу 2024 года в России в малое и среднее предпринимательство в сельском хозяйстве будут вовлечены порядка 126 тысяч человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на поддержку агропромышленного комплекса Дагестана планируется направить более 3,5 млрд рублей, что на 207 млн рублей больше, чем годом ранее. Об этом в начале февраля заявил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Средства выделят как из федерального, так и из республиканского бюджетов.