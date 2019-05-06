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Южная Корея занимает 12-е место по уровню заработной платы среди стран ОЭСР

Экономика

Уровень заработной платы в Южной Корее чуть выше среднего показателя стран-членов ОЭСР

Сеул, 6 мая 2019, 15:38 — REGNUM  Южная Корея занимает 12 место среди 25 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по уровню минимальной заработной платы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным представителей ОЭСР и The Institute of Economic and Social Research (WSI), в 2019 году минимальная заработная плата в Южной Кореи составляет €6,4, что является средним показателем ОЭСР.

Известно, что Южная Корея в 2017 году занимала 14 место из 29 стран и 13 место среди 25 стран.

В процентном соотношении средний показатель по странам ОЭСР составил 41,1%, однако в этом году данный показатель увеличился до 52,5%.

В 2019 году самый высокий уровень повышения минимальной заработной платы наблюдался в Литве (38,4%), в Турции (26%), в Испании (22,3%), в Канаде (12,6%) и в Южной Корее (10,9%).

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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