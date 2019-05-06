Минюст вернёт переданное имущество «Чувашавтотранса» в конкурсную массу

Чебоксары, , 15:07 — REGNUM В Чувашии через суд в конкурсную массу возвращается имущество ГУП «Чувашавтотранс», которое в 2017 году было передано региональному министерству юстиции в счёт погашения задолженности. Общая сумма имущества оценена в 15,6 млн рублей, в структуре — административный корпус, котельная, профилактории для ремонта и другие. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда. Также в конкурсную массу возвращается имущество, переданное в 2017 году частной компании.

С исками в суд вышел конкурсный управляющий, оба решения вынесены Арбитражным судом Чувашии 29 апреля. Речь идёт о признании недействительным ряда сделок, совершённых в 2017 году уже после принятия в судебное производство заявления о признании «Чувашавтотранса» банкротом. В обоих случаях было передано имущество, не реализованное в принудительном порядке и подлежащее большей частью включению в третью очередь требований кредиторов. То есть данным кредиторам (минюсту Чувашии и обществу «Партнер») «было оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения его требований», заявил в суде конкурсный управляющий.

По одному из исков участниками являются минюст Чувашии и УФССП по республике. В документе отмечается, что 18 ноября 2017 года судебный пристав-исполнитель вынес постановление о передаче имущества «Чувашавтотранса» на общую сумму 15 617 160,66 рублей взыскателю в лице министерства: переданы водоподающая установка (2,3 кв. метров), трёхэтажный административный корпус (1626,3 кв. метров), котельная (217,30 кв. метров), мойка (404,7 кв. метров), здание проходной (39,9 кв. метров), постовой профилакторий для текущего ремонта (1363,70 кв. метров), поточный профилакторий техобслуживания (1145,4 кв. метров), газопровод низкого давления (219,2 метров).

«На момент совершения спорных сделок имелись иные кредиторы, чьи требования впоследствии включены в реестр требований кредиторов должника на общую сумму 119 866 887,39 рублей, в том числе: второй очереди — 45 358 627,75 рублей, третьей очереди — 73 225 159,64 рублей (основной долг — 59 681 578,38 рублей)», — говорится в сообщении.

Представители УФССП и министерства юстиции заявленные требования не признали.

Также в 2017 году в счёт погашения долга обществу «Партнер» было передано имущество «Чувашавтотранса»: закрытая и открытая автостоянки площадью соответственно 1049,8 и 4682,6 кв. метров, двух железобетонных заборов протяженностью 30 и 125 метров. Общая стоимость переданного имущества оценена в 10 096 387,5 рублей.

Суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего, признав данные сделки недействительными и вынес определение о возврате имущества, переданного минюсту и обществу «Партнер» в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества ответчики должны будут возместить его стоимость в деньгах.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2018 года в отношении «Чувашавтотранса» было введено наблюдение. В сентябре Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства — соответствующее резолютивное решение составлено 20 сентября. «Чувашавтотранс» обслуживал 231 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

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