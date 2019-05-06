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Пермское «ОДК-Стар» поставило агрегаты для двигателя самолета Ил-112В

Экономика

Надёжность технических решений была подтверждена во время первого полёта воздушного судна

Москва, 6 мая 2019, 15:04 — REGNUM  Специалисты пермского предприятия «ОДК-Стар» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) выполнили поставку агрегатов для двигателя самолета Ил-112В, сообщает 6 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Гидромеханические агрегаты системы автоматического управления (САУ) турбовинтового двигателя ТВ7−117СТ спроектированы с применением современных решений. Их надёжность была подтверждена 30 марта во время первого вылета самолета с аэродрома Воронежского акционерного самолетостроительного общества.

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Мощность двигателя на максимальном взлётном режиме составляет 3100 л.с., на повышенном чрезвычайном режиме — 3600 л.с. Двигатели собираются полностью из российских деталей, узлов и комплектующих. Их разработчиком и производителем выступает компания «ОДК-Климов».

Ранее российские СМИ сообщали о том, что российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В нуждается в доработке, так как не соответствует требованиям министерства обороны РФ.

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