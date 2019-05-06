В 2018 году доходы местных бюджетов Киргизии составили 18,9 млрд рублей

Бишкек, , 15:03 — REGNUM В Киргизии объем доходов местных бюджетов по итогам 2018 года превысили 20 млрд 219,5 млн сомов (около 18,9 млрд рублей). Такие данные приводит министерство финансов республики в своем отчете.

Наибольшую сумму составили регулируемые доходы — около 9 млрд 903,3 млн сомов (9 млрд 249 млн рублей), а также закрепленные доходы — около 6 млрд 207,9 млн сомов (5 млрд 798 млн рублей).

Затем следуют целевые трансферты — почти 2 млрд 260,9 млн сомов (около 2 млрд 112 млн рублей). И замыкают список выравнивающие гранты — более 1 млрд 847,5 млн сомов (около 1 млрд 726 млн рублей).

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Расходы местных бюджетов Киргизии за 2018 год составили около 20 млрд 109,9 млн сомов (почти 18 млрд 782 млн рублей). В том числе затрачено:

на образование — более 6 млрд 745,2 млн сомов (около 6,3 млрд рублей)

на жилищно-коммунальные услуги — более 5 млрд 655,8 млн сомов (5 млрд 282 млн рублей)

на госслужбы общего назначения — более 4 млрд 608,2 млн сомов (4 млрд 304 млн рублей)

на отдых, культуру и религию — около 1,1 млрд сомов (свыше 1 млрд рублей)

на экономические вопросы — 934 млн 829,1 тыс. сомов (873 млн рублей)

на социальную защиту — более 719 млн сомов (около 672 млн рублей)

на здравоохранение — 273 млн 3,6 тыс. сомов (255 млн рублей)

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным правительства, доходы республиканского бюджета Киргизии по итогам 2018 года составили 135,4 млрд сомов (более 124,7 млрд рублей). А расходы с учетом специальных средств и грантов программы госинвестиций — 142 млрд сомов (около 130,8 млрд рублей), снизившись на 6,6% по сравнению с 2017 годом.

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