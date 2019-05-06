Случай с Boeing 737 MAX: попытка подавить главного конкурента — Airbus

Москва, , 14:58 — REGNUM Ради коммерческого успеха и желании подавить конкурентов иногда промышленные гиганты вводят новые изделия без необходимых атрибутов ГОСТ и без необходимых длительных тестовых испытаний. В случае с Боингом была гонка подавить на старте главного конкурента Airbus с предлагаемой новой экономичной линейкой самолетов, при этом у Boeing были проблемы с бюджетом и срывом плановых нормативов на разных этапах ввода и запуска 737 MAX, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Оказалось, что концепция «быстрее и дешевле» работает в подавлении конкурентов пока не вскрылась тема с «проблемными датчиками» в системе, которая должна оповещать пилотов о неисправности датчиков угла атаки. Ситуация с безопасностью будет затрагивать многих еще. Во-первых, пассажиропоток во всем мире очень быстро растёт. Во-вторых, над многими городами свободных зон для полёта становится все меньше. В результате чего чтобы развести самолеты диспетчерам приходится становиться «ювелирами» когда вместо 300−600 метров коридор развода самолетов сужается до 150 метров.

Есть ещё и такая ситуация, что по факту Боинг до сих пор ещё не получал «болезненных» для бизнеса замечаний или глобального запрета на выход самолетов в небо. Тестирование обновленного программного обеспечения — это самый экономный вариант улучшить ситуацию с безопасность, ведь при этом нет необходимости ломать то что уже построено», — отметил эксперт.

Американская корпорация Boeing обнаружила проблемы в системе предупреждения пилотов, показывающих скорость полёта в 246 самолетов по всему миру, включая 45 в США. Это очень большая цифра! В России летает два Boeing 737 Max у компании S7.

Тема всплыла в выступлениях МАК ещё после катастроф под Казанью и Ростовом, но тогда никто к ней не прислушался. В Индонезии и тоже самое. Не все пилоты имеют опыт и алгоритм ограничения выхода на критические углы.

«Если гипотетически предположить, что система управления российского АН-148 похожа на Боинг, то указатель угла атаки (УОА) фактически всегда стоит параллельно продольной оси и практически не шевелится. Более тяжелые и большие по размеру двигатели, установлена некоторая система MCAS.

Модели 737 — 8/ — 9 поколения MAX имеют MCAS — сиcтему улучшения характеристик по тангажу при полете с убранной механизацией крыла и при повышенных углах атаки. Данная система выдает команды на порционное отклонение стабилизатора на пикирование во время выполнения разворотов с большими углами крена, а также при полете с убранной механизаций на скоростях, приближающихся к скорости сваливания», — пояснил Тимофеев.

Система работает только при выключенном автопилоте и разработана так, что ее действия можно пересилить либо использованием кнопки триммирования на штурвале любого пилота или выключением электромотора управления стабилизатором переключателями на центральном пульте. Система вступает в работу, когда угол атаки самолета превышает определенное значение, основанное на скорости и высоте полета.

«Скандал установкой обновления программного обеспечения самолёта Boeing 737 MAX не закончится, с развитием цифровых технологий уже в ближайшее время появиться необходимость модернизировать не только авиапарк Боинга. Боинг 737 MAX гигант с большим числом пассажиров, к тому же весьма популярен, поэтому и критично.

Результаты внутренних и внешних проверок не только по системам безопасности Боинга, но и Airbus и других послужит основой для введения сначала замечаний, а потом и новых технических и эксплуатационных норм. Итогом может стать то, что как пилоты, так и диспетчеры смогут выводит на монитор данные автоконтроля полетом и съём показателей датчиков по борту для принятия совместных решений моневрирования во избежании критических ситуаций», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава корпорации Boeing Деннис Мелленберг заявил, что одной из причин авиакатастроф была неисправность системы коррекции маневрирования MCAS.

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