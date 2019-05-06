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Североамериканское подразделение Volkswagen сократит выпуск Golf — СМИ

Экономика

Из-за отсутствия спроса

Вашингтон, 6 мая 2019, 14:58 — REGNUM  Volkswagen USA из-за отсутствия спроса перестанет продавать стандартные версии Golf в США. Об этом сообщает портал Motor1.

Информацию о сокращении продаж марки в США портал получил от высокопоставленного источника в местном подразделении Volkswagen Group.

Предполагается, что стандартные версии Golf заменят модели нового восьмого поколения. Также сообщается, что поставки немецких автомобилей в Европу и Австралию будут производиться, как и прежде, в полном объеме.

Официальных заявлений о сокращении продаж в Соединенных Штатах немецкая компания пока не дала.

Напомним, в 2018 году было продано 6 642 штуки обычных моделей Golf, что составило 2% от общих объемов продаж компании в США.

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