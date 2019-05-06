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За два месяца в Турцию выехали около 44 тысяч граждан Туркмении

Экономика

Туркменистанцев в Турцию приезжает намного больше, нежели граждан других стран Туркестанского региона

Ашхабад, 6 мая 2019, 14:50 — REGNUM  В течение марта 2019 года в Турцию прибыло около 23 тысяч граждан Туркмении, что на 16% больше, чем за март 2018 года. Такие данные приводит турецкое министерство культуры и туризма в своем отчете, пишет «Азатлык».

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При этом в ведомстве отмечают, что среди прилетевших в Турцию представителей стран Туркестанского региона туркменистанцев насчитывалось больше всего. Также в страну в первый месяц весны прибыли 18 тысяч граждан Казахстана, 17 тысяч граждан Узбекистана, 9 тысяч граждан Киргизии и 4 тысячи граждан Таджикистана.

Также стало известно, что ранее, в феврале текущего года, в Турцию приехали более 21 тысячи граждан Туркмении. Это на 28% больше в сравнении с февралем 2018 года.

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Экономика Туркмении
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