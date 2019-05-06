Чиновникам Екатеринбурга в первом квартале выплатили больше денег

Екатеринбург, , 14:54 — REGNUM Чиновники и работники муниципальных учреждений Екатеринбурга получили за I квартал 2019 года на 55 млн больше, чем в предыдущем квартале. Данные опубликованы на сайте мэрии.

По данным гордаминистрации, в указанный период 3 тысячи 577 городских работников и чиновников получили 511 млн 282 тысячи рублей. Хотя количество людей в этой категории выросло лишь на 29 человек, сумма возросла на целых 55 млн рублей.

В данные расчёты не были включены работники автономных и бюджетных учреждений города. Указано лишь, что их численность составляет 51 тысячу 26 человек.

Напомним, в конце 2018 года мэрии Екатеринбурга не удалось резко повысить зарплату своим чиновникам. Хотя гордума и приняла решение о резком повышении зарплат мэру Александру Высокинскому и другим сотрудникам администрации, но после «окрика» из генсовета «Единой России» решение было отменено. Зарплаты были увеличены лишь на 4% в рамках индексации.

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