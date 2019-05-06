«Северсталь» продаёт сортовой завод в Балакове за 14 млрд рублей

Москва, , 14:34 — REGNUM «Северсталь» объявила о подписании соглашения о продаже сортового завода в Балакове компании «Абинский электрометаллургический завод». Сумма сделки составляет $215 млн (14 млрд рублей), сообщает 6 мая пресс-служба предприятия.

«После продажи мини-завода в Балаково мы сконцентрируемся на производстве стали на основном активе компании — Череповецком металлургическом комбинате», — сообщил генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев.

Планируется, что сделка будет завершена до конца первого полугодия 2019 года после получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов, а также выполнения ряда других условий.

АО «Северсталь — Сортовой завод Балаково» — предприятие нового поколения, выпускает продукцию для строительной отрасли. Специализируется на выплавке высококачественной стали и производстве сортового проката. Мощность предприятия составляет 1 млн тонн продукции в год.

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