Рубль «пристрелялся» к внешним и внутренним вызовам

Москва, , 14:27 — REGNUM В мае можно стать свидетелями или нового похода американского фондового рынка к всё новым высотам и достижениям, или к новому всплеску рыночной волатильности, что принесёт волну существенной коррекции на международные рынки, которые к текущему моменту очень прилично выросли, а это значит, что есть вероятность столкнуться с «мини-кризисом» российского рубля. Но стоит драматизировать, ведь тема «мини-кризиса» может оказаться нераскрытой, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«До решения ФРС США и до реакции международного рынка капитала и фондового рынка США на это решение, и риторику по этому поводу, у российского рубля есть поводы для некоторого оптимизма на фоне комментариев от лица ЦБ РФ и этот оптимизм может привести курс российской национальной валюты к уровням в 60 рублей за доллар. Но это движение российский рубль совершит не за один день, а, скорее всего, на это ему придется потратить некоторое время, возможно весь май», — пояснил эксперт.

На данный момент нет значимых причин для существенного падения курса российской национальной валюты и установления новых «антирекордов» рубля на внутреннем валютном рынке в стране. На данный момент доминируют внешние причины, а это значит, что если в США снова не вернутся к предметному рассмотрению и принятию реальных новых санкций в отношении России, то новые «антирекорды», стране не страшны.

«Курс российского рубля уже давно пристрелялся к текущим внешним и внутренним вызовам. Рубль даже сможет немного укрепиться по отношению к западным эквивалентам, в лице доллара США и евро», — считает Блинов.

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