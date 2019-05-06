Есть уже 7 млрд кубометров: Украина увеличила добычу газа

Киев, , 14:39 — REGNUM Добыча природного газа на Украине за январь-апрель 2019 года составила 7,01 млрд кубометров топлива.

Соответствующие данные сегодня, 6 мая, обнародовал оператор газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз».

Согласно источнику, в этом году добыча увеличилась по сравнению с январем-апрелем 2018 года на 3,6%.

Как пояснили в компании, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией Украины «Укргазвыдобування» за 4 месяца 2019 года составила 5,14 млрд кубометров (увеличилась на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года). Кроме того, компания «Укрнафта» в январе-апреле 2019 года добыла 379,7 миллиона кубометров газа, а другие компании — 1,5 млрд кубометров.

ИА REGNUM напоминает, что в начале этого года премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал провал выполнения госкомпанией «Укргазвыдобування» правительственного плана наращивания добычи газа в стране до 2020 года. Согласно этому документу, уровень добычи газа предприятием в 2020 г. должен был составить 20 млрд кубометров.

«Это нас очень беспокоит, и очень важно это исправить в ближайшие периоды», — подчеркнул премьер.

В новом контракте, который в марте этого года был подписан с главой «Нафтогаза Украины» Андреем Коболевым, рост добычи собственного газа обозначен один из ключевых маркеров работы менеджера. При отсутствии роста добычи собственного газа правительство имеет право расторгнуть с Коболевым соглашение досрочно.