За первый квартал 2019 года компания Michelin заработала почти 6 млрд евро

Париж, , 14:23 — REGNUM За первый квартал 2019 года французская компания по производству шин Michelin Group заработала 5,809 млрд евро. Об этом 6 мая сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

При общемировом экономическом спаде, Michelin удалось сдержать падение продаж. По сравнению с 2018 годом падение продаж за период с января по март 2019 года составило всего 0,5%.

Стоит отметить, что продажи в сегменте специализированной резины у французской компании существенно выросли. За первый квартал 2019 года выручка выросла на 52,8% и составила 1,471 млрд евро.

«Несмотря на жесткую конъюнктуру рынка, мы по-прежнему демонстрируем выдающиеся результаты. Финансовые результаты первого квартала также отражают выдающийся вклад расширения деятельности компании», — сказал генеральный директор Michelin Group Мишлен Доминик Сенар.

Напомним, в начале 2019 года Michelin Holdings Indonesia совместно с Faurecia открыли новое подразделение по созданию автомобильных водородных технологий.

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