В банках Южной Кореи увеличился коэффициент задолженности по кредитам

Сеул, , 14:18 — REGNUM В Южной Корее увеличивается задолженность по кредитам среди индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Службу финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, коэффициент просроченной задолженности основных коммерческих банков значительно увеличился в первом квартале 2019 года. В частности, коэффициент просроченной задолженности банка KEB Hana Bank по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 0,1%, до 0,41%, коэффициент просроченной задолженности KB Kookmin Bank — увеличился на 0,06%, до 0,24%, Shinhan Bank — 0,23%, Woori Bank — 0,21%. С другой стороны, по сравнению с предыдущим кварталом коэффициент просроченной задолженности банка Nonghyup Bank сократился на 0,02%, до 0,41%.

По мнению финансовых властей, коэффициент просроченной задолженности увеличился из-за замедления экономики. Кроме того, в январе 2019 года индекс потребительской уверенности (индивидуальных предпринимателей) составил лишь 58 пунктов, однако немного увеличился до 63−66 пунктов в период с февраля по апрель этого года.

Индекс потребительской уверенности — индикатор, разработанный для измерения потребительской уверенности, определенной как степень оптимизма относительно состояния экономики, который население выражает через своё потребление и сбережение.