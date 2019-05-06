Учёные ВНИРО рекомендовали к вылову 461 тыс. тонн тихоокеанских лососей

Москва, , 14:12 — REGNUM Объём рекомендованного на 2019 год вылова тихоокеанских лососей, по данным учёных дальневосточных филиалов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), составляет 460 979 тонн. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба тихоокеанский филиала института.

По расчетам специалистов, наибольшая доля в улове будет приходиться на горбушу (порядка 200 тыс. тонн), кету (116 тыс. тонн), нерку (40 тыс. тонн), кижуч (около 10 тыс. тонн) и другие.

«При достижении этих цифр можно будет претендовать на четвертый результат в истории промысла, но даже если съемки подтвердят пессимистичный сценарий, в целом подходы на бассейн смогут обеспечить хороший улов», — пояснили в институте.

Добавим, в основу прогноза легли материалы, собранные в ходе морских экспедиционных работ в предыдущие годы, учётах на нерестилищах и при скате молоди, данные промысловой статистики и многолетних наблюдений.

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