Глава Северной Осетии сообщил, когда республика будет жить без дотаций

Владикавказ, , 14:12 — REGNUM Главная цель властей Северной Осетии — добиться того, чтобы республика за 10 лет вышла из списка дотационных регионов. Об этом заявил глава субъекта Вячеслав Битаров в ходе встречи с жителями селения Кадгарон Ардонского района.

По его словам, впервые об этих планах он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в августе 2018 года. И основания ставить такие цели у властей РСО-Алании, как считает Битаров, есть. По его словам, в первую очередь, такое право дают «проделанная за последние годы работа» и «перспективные и хорошо просчитанные планы».

Как отметил Битаров, республика демонстрирует в последние три года «серьезный рост собственных доходов». Государственный долг республики ежегодно снижается, график погашения платежей по кредитам, установленный Минфином РФ, четко исполняется.

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За два года существования в регионе агентства развития РСО-Алания оно делает успехи в привлечении инвесторов в регион, что в свою очередь «должно обернуться созданием новых рабочих мест и ростом налоговых платежей», считает Битаров. Также позитивно сказываются контакты с крупными бизнесменами — выходцами из Северной Осетии, в том числе уроженцем селения Кадгарон Сергеем Кациевым, который в станице Архонская реализует инвестиционный проект по созданию садов интенсивного типа.

Намерен создать в республике производство по обработке камня и мебельную фабрику еще один земляк — Владимир Гуриев, являющийся директором крупного горнодобывающего предприятия в Красноярском крае.

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Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Северной Осетии на 2019 год сверстан с параметрами доходов в объеме более 25,9 млрд рублей и дефицитом в размере 43 млн рублей. Госдолг республики на начало 2019 года превысил 9 млрд рублей. За 2019 год запланировано погашение госдолга на сумму 385 млн рублей, в 2020 году — 769 млн рублей, в 2021 — 1,539 млрд рублей.