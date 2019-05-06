Три предприятия в Дагестане задолжали за газ более 100 млн рублей

Махачкала, , 14:14 — REGNUM Список из наиболее злостных неплательщиков по газу в Дагестане составил ООО «Газпром межрегионгаз». В него вошли 20 предприятий и коммерческих объектов, а также один индивидуальный предприниматель, сообщили ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе «дочки» Газпрома.

Самые крупные задолженности у ООО «Дагестанэнерго» и ОАО «Махачкалатеплоэнерго» — 471,5 млн и 483,3 млн рублей соответственно. Далее следуют ОАО «Махачкалатеплосервис» (почти 165 млн рублей), ООО «Теплоснаб» города Хасавюрта (почти 47 млн рублей), ООО «Сфера» города Южно-Сухокумска (42 млн рублей) и так далее.

Помимо тепло‑ и энергокомпаний, в список также вошли предприятия в сфере производства строительных изделий и стекольной продукции, агропромышленные и строительные компании, а также предприниматель из села Темираул Хасавюртовского района Дагестана Абдула Абдулаев с долгом в размере более 10 млн рублей.

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Напомним, в январе 2019 года компания «Газпром межрегионгаз» назвала регионы России, население которых накопило самые большие долги по газу. В этом антирейтинге Дагестан с суммарной задолженностью в размере более 9 млрд рублей расположился на втором месте, пропустив вперёд себя лишь Чечню с долгом в объёме почти 13,3 млрд рублей. Общая сумма задолженности населения России за газ на 1 декабря 2018 года составила 37,9 млрд рублей.

В середине апреля 2019 года заместитель председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что субъекты Северо-Кавказского федерального округа накопили долги за свет и газ в размере около 120 млрд рублей. Вице-премьер отметил, что главными причинами роста задолженности остаются низкая платежная дисциплина и износ сетей, который превышает 60%.

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