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Фермеры Италии оценили объем подделки своих продуктов в 100 млрд евро

Экономика

Вследствие торговых войн между США и ЕС рост объемов фальсификата может продолжиться

Рим, 6 мая 2019, 14:04 — REGNUM  Объем фальсификата, незаконно продаваемого в разных странах мира под маркой made in Italy, составляет около 100 млрд евро, полагают эксперты национальной ассоциации агропромышленников Италии, передает Affari Italiani в понедельник, 6 мая.

За последние десять лет этот показатель вырос на 70%. Есть опасность, что вследствие торговых войн между США и ЕС рост объемов фальсификата продолжится, полагают эксперты.

Ранее итальянские министры отмечали, что зашита отечественного производителя и бренда made in Italy войдут в число основных мер поддержки экономики.

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Экономика Италии
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