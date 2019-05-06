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Правительство Казахстана выделит $26 млн на льготное автокредитование

Экономика

Для финансирования программы для физических лиц планируется выделить $21,1 млн

Нур-Султан, 6 мая 2019, 14:08 — REGNUM  На финансирование государственной программы льготного автокредитования в Казахстане выделят 10 млрд тенге ($26,3 млн), сообщили в пресс-службе ассоциации казахстанского автобизнеса.

Отмечается, что 8 млрд тенге ($21,1 млн) правительство республики выделит на финансирование программы для физических лиц и 2 млрд тенге ($5,3 млн) — для юридических, приобретающих автомобили и технику в лизинг.

В ассоциации добавили, что программа льготного кредитования имеет «револьверный характер» — платежи от погашения кредитов направляются на автокредитование.

Льготный кредит выдается физическим лицам на срок до 7 лет при ставке не более 7,5% годовых. Стоимость автомобиля не может превышать 15 млн тенге ($39,5 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля бывший министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Женис Касымбек заявил, что в 2019 году на льготное автокредитование из бюджета республики выделят 8 млрд тенге ($21 млн по курсу на 19 февраля).

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