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Представители Южной Кореи, Малайзии и Филиппин проведут переговоры в Сеуле

Экономика

Переговоры пройдут в торгово-выставочном центре Trade Tower, расположенном в районе Каннамгу

Сеул, 6 мая 2019, 13:55 — REGNUM  7 мая в столице Южной Кореи состоятся переговоры о свободной торговле между представителями Южной Кореи, Малайзии и Филиппин. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, переговоры между представителями Южной Кореи и Малайзии пройдут в торгово-выставочном центре Trade Tower, расположенном в районе Каннамгу города Сеула в 13:30 по местному времени.

Известно, что Малайзия является четвертым по величине торговым партнером Южной Кореи среди стран, входящих в АСЕАН, после Вьетнама, Индонезии и Сингапура.

Известно, что 7 мая также состоятся переговоры между представителями Южной Кореи и Филиппин на тему свободной торговли для установления всестороннего экономического партнерства в честь 70-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами (17 апреля).

Филиппины являются пятым по величине торговым партером страны среди стран — членов АСЕАН. Как ожидается, после подписания корейско-филиппинского соглашения о свободной торговле объем товарооборота и инвестиций между двумя странами увеличится.

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Внешняя торговля
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