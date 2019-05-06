Представители Южной Кореи, Малайзии и Филиппин проведут переговоры в Сеуле

Сеул, , 13:55 — REGNUM 7 мая в столице Южной Кореи состоятся переговоры о свободной торговле между представителями Южной Кореи, Малайзии и Филиппин. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, переговоры между представителями Южной Кореи и Малайзии пройдут в торгово-выставочном центре Trade Tower, расположенном в районе Каннамгу города Сеула в 13:30 по местному времени.

Известно, что Малайзия является четвертым по величине торговым партнером Южной Кореи среди стран, входящих в АСЕАН, после Вьетнама, Индонезии и Сингапура.

Известно, что 7 мая также состоятся переговоры между представителями Южной Кореи и Филиппин на тему свободной торговли для установления всестороннего экономического партнерства в честь 70-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами (17 апреля).

Филиппины являются пятым по величине торговым партером страны среди стран — членов АСЕАН. Как ожидается, после подписания корейско-филиппинского соглашения о свободной торговле объем товарооборота и инвестиций между двумя странами увеличится.