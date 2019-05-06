В Италии могут сократить налоговые льготы, чтоб не повышать НДС

Рим, , 13:48 — REGNUM Чтобы выполнить свое обещание и не повышать НДС, правительство Италии должно будет пересмотреть некоторые налоговые льготы, а также усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов, считают эксперты национальной ассоциации малого бизнеса, передает Adnkronos в понедельник, 6 мая.

Общий объем налоговых льгот в стране оценивается в 137,6 млрд евро в год. Объем средств, теряемых бюджетом из-за уклонения от уплаты налогов — в 110 млрд евро. В этих двух источниках и нужно найти требуемые для отмены повышения НДС 23 млрд евро, отметили эксперты.

Повысить НДЛ планировало предыдущее правительство Италии. Главы обеих партий, сформировавших новое правительство, пообещали, что мораторий на повышение будет соблюден. При этом министр финансов Джованни Триа отмечает, что правительство при обсуждении бюджета на 2020 год должно будет выбрать между снижением расходов и ростом НДС.

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