РЖД и «Азербайджанские железные дороги» договорились о сотрудничестве

Баку, , 13:46 — REGNUM Меморандум о развитии сотрудничества, который позволит проводить согласованное развитие евроазиатских транспортных коридоров, подписали компании «Российские железные дороги» и «Азербайджанские железные дороги» в Баку. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

"Меморандум направлен на реализацию согласованной политики развития и эксплуатации евроазиатских международных транспортных коридоров, в том числе с целью расширения внешнеэкономических связей и обеспечения оптимальных транспортных условий для транзитных и экспортно-импортных перевозок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны планируют развивать транзитный потенциал, проводить совместные мероприятия, направленные на увеличение объёма грузоперевозок по маршрутам западного маршрута международного транспортного коридора «Север — Юг» и маршрута Россия — Азербайджан — Турция с использованием инфраструктуры железнодорожной магистрали Баку — Тбилиси — Карс.

Также компании будет развивать транзитные перевозки в направлении Восток — Запад — Восток, прежде всего, в сообщении между Азербайджаном и Китаем транзитом по территории России, а также между Китаем и другими странами транзитом по территории России и Азербайджана и проведут оптимизацию пограничных и таможенных процедур.

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