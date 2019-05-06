Анкара, Турция, , 14:31 — REGNUM

Министр финансов Турецкой Республики Берат Албайрак сообщил, что годовая инфляция снизилась с 19,71% до 19,5%, а показатели базовой инфляции упали с 17,53% до 16,3%, и отметил: «Такие тенденции, особенно с учётом спада касательно продуктов в летние месяцы, показывают, что мы все же добьемся своих целей». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, такое заявление Берат Албайрак разместил от своего имени в социальной сети Twitter. К записи он прикрепил график темпов инфляции в апреле 2019 года. На графике особо выделено, что позитивные тенденции в индексе потребительских цен (TÜFE), данные по которому предоставлены Советом статистики Турции (TÜİK), указывают на поддержание баланса в экономике страны.