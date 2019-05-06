Объем российского рынка праворульных авто вырос на 3%

Москва, , 13:32 — REGNUM В первом квартале 2019 года автомобилей с правым рулем в РФ было продано на 2,7% больше, чем годом ранее. Об этом 6 мая сообщает статистическое агентство «Автостат».

Всего за период с января по март 2019 года в стране продали 131,8 тыс. единиц таких авто. Сообщается, что больше всего машин с правым рулем было реализовано на Дальнем Востоке и в Сибири. Такие показатели продаж в этих регионах связаны с географическим соседством с Японией, откуда праворульные авто поступают в Россию. В общей сложности на эти два округа приходится 86% всего «праворульного» рынка России.

Стоит отметить, что за год рынок японских авто на Дальнем Востоке вырос на 4,3% (до 62,5 тыс. шт.). В Сибири продажи увеличились на 2,1% (до 51 тыс. шт.). При этом падение продаж праворульных машин отмечается только в двух регионах — на Урале (-7,1%) и Северном Кавказе (-4,1%).

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