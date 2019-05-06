Екатеринбург и Воронеж свяжет прямой авиарейс

Екатеринбург, , 13:29 — REGNUM Воронеж и Екатеринбург будут связаны прямым авиарейсом. Первый полёт состоится 7 июня, говорится в расписании, опубликованном на сайте аэропорта «Кольцово».

Из Воронежа в Екатеринбург самолёт вылетит в 01:15 по местному времени, а прибудет в 05:15. Обратный вылет состоится в 06:40, прибытие ожидается в 06:40. Расстояние между городами лайнер CRJ-200 будет преодолевать за два часа.

Следующие рейсы в такое же время состоятся 10 июня. Самолёты будут летать по понедельникам и пятницам. Полётами займётся авиакомпания «РусЛайн».