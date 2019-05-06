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Екатеринбург и Воронеж свяжет прямой авиарейс

Экономика

Самолёты начнут летать с 7 июня

Екатеринбург и Воронеж свяжет прямой авиарейс
Галина Брусницына © ИА Красная Весна
В ожидании рейса

Екатеринбург, 6 мая 2019, 13:29 — REGNUM  Воронеж и Екатеринбург будут связаны прямым авиарейсом. Первый полёт состоится 7 июня, говорится в расписании, опубликованном на сайте аэропорта «Кольцово».

Из Воронежа в Екатеринбург самолёт вылетит в 01:15 по местному времени, а прибудет в 05:15. Обратный вылет состоится в 06:40, прибытие ожидается в 06:40. Расстояние между городами лайнер CRJ-200 будет преодолевать за два часа.

Следующие рейсы в такое же время состоятся 10 июня. Самолёты будут летать по понедельникам и пятницам. Полётами займётся авиакомпания «РусЛайн».

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