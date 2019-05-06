В финансовом центре «Астана» планируют создать совет по вопросам шариата

Нур-Султан, , 13:30 — REGNUM В Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) планируют создать консультативный совет по вопросам шариата. Об этом заявила заместитель директора департамента исламского финансирования МФЦА Айжан Куаныш, сообщает агентство Informburo.

6 мая участники выставки казахстанских товаропроизводителей Ulttyq Onim-2019 обсудили развитие исламских финансов, как альтернативного вектора развития малого и среднего бизнеса в республике.

Во время своего выступления Куаныш напомнила, что в настоящее время доля активов исламских банков в Казахстане составляет менее 1%. В МФЦА прогнозируют, что этот показатель может увеличиться до 5% к 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2019 года объем активов двух исламских банков в Казахстане составил 57,2 млрд тенге ($151,3 млн), что составляет 0,23% от общего объема активов всех банков.

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