Названа среднегодовая зарплата госслужащих финансового сектора Южной Кореи

Сеул, , 13:29 — REGNUM В 2018 году среднегодовая заработная плата одного сотрудника, работающего в министерстве стратегии и финансов Республики Кореи или в одном из двенадцати государственных учреждений при данном министерстве составила 92,3 млн вон (~$79 тыс.). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

В частности, такие зарплаты зафиксированы в Агентстве инклюзивного финансирования, Фонде кредитных гарантий, Корпорации по страхования вкладов, в Индустриальном банке Кореи, в Корейском банке развития, в Экспортно-импортном Банке Кореи, в Депозитарии ценных бумаг, в Корпорации по управлению активами, в Центре по предоставлению финансовой информации, в Корпорации по печатанию и чеканке государственных ценных бумаг, в Корпорации жилищного финансирования и в Корейской инвестиционной корпорации.

Известно, что среднегодовая заработная плата сотрудников Депозитария ценных бумаг составила 111,6 млн вон (~$95 тыс.), сотрудники Корейской инвестиционной корпорации — 105,95 млн вон (~$90 тыс.), сотрудники Корейского банка развития — 105,48 млн вон (~$89 тыс.), сотрудники Экспортно-импортного Банка Кореи — 102,39 млн вон (~$87 тыс.).

Впервые с 2016 года среднегодовая зарплата сотрудников финансовых государственных учреждений превысила 90 млн вон (~$77 тыс.). В 2018 году темпы роста заработной платы в этих учреждениях составила 0,9%, что немного меньше, чем темпы роста общих государственных учреждений (1,1%).

Известно, что среднюю заработную плату новичков в данных учреждениях увеличили на 18%, до 41,5 млн вон (~$35 тыс.).

Среднегодовая заработная плата новых сотрудников Индустриального банка Кореи составила 49,68 млн вон (~$42 375), сотрудников Корейского банка развития — 49,36 млн вон (~$42 101), сотрудников Депозитария ценных бумаг — 45,54 мл вон (~$39 тыс.), сотрудников Фонда кредитных гарантий — 44,07 млн вон (~$37 тыс.).