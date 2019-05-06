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Амурский ГХК будет построен не ранее 2024 года

Экономика

Площадь комплекса превысит 600 гектаров

Благовещенск, 6 мая 2019, 13:22 — REGNUM  Строительство Амурского газохимического комплекса (ГХК) завершится не ранее 2024 года, а механическая готовность и начало пуско-наладочных работ на предприятии будут синхронизированы со строительством четвёртой очереди Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома». Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Инвестиционное решение о строительстве Амурского ГХК сейчас прорабатывает «Сибур». Объекты нового комплекса разместятся в границах территории опережающего развития «Свободный» в Свободненском районе Амурской области. Производственная мощность предприятия составит 1,5 млн тонн этилена в год с дальнейшей переработкой в полиэтилен. При этом основным сырьем будет выступать этановая фракция с Амурского ГПЗ.

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По словам директора структурного подразделения «Сибура» в Благовещенске Андрея Полюляха, на возведение объектов Амурского ГХК потребуется колоссальное количество бетона, свай, кабеля, металлоконструкций, наземных трубопроводов.

«В пик строительных работ в реализации проекта будет задействовано около 20 тыс. человек», — сказал представитель инвестора.

Площадь комплекса превысит 600 гектаров. ГХК станет этановым пиролизом мирового масштаба и крупнейшим производством полиэтилена, который будет вырабатываться на установках, построенных с использованием современных технологий.

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Химическая промышленность
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