В лишенном лицензии банке «Воронеж» нашли недостачу активов на 4,5 млрд

Воронеж, , 13:18 — REGNUM Недостача активов обнаружена у банка «Воронеж», потерявшего лицензию в июне 2018 года. Это следует из отчета Агентства по страхованию вкладов (АСВ), опубликованного во вторник, 30 апреля.

Согласно опубликованной информации, стоимость активов банка по результатам обследования составила 1,443 млрд рублей. Тогда как всего на балансе банка на дату отзыва лицензии числилось активов на сумму чуть более 6 млрд рублей. Самая большая разница между данными по активам на момент отзыва лицензии у банка и данными обследования обнаружена по долгам по ссудам и вложениям в ценные бумаги. Так, по ссудам на балансе банка числилось 1,18 млрд рублей, обнаружено было 377,7 млн, по ценным бумагам на балансе находилось 3,9 млрд, ревизоры обнаружили 148,05 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, лицензия банка «Воронеж» была отозвана 15 июня 2018 года, на тот момент банк находился на 221-м месте в российской банковской системе. Решение об отзыве лицензии в Банке России объяснили тем, что кредитная организация проводила сомнительные денежные операции, не отражавшиеся в бухгалтерской отчётности учреждения.

31 августа 2018 года Арбитражным судом Воронежской области банк был признан несостоятельным. Отметим также, что в июле 2018 года временной администрацией по управлению банком было направлено заявление о хищении имущества банка в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями руководством банка, а также о преднамеренном банкротстве. В октябре было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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