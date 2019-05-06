Казань, Татария, , 13:53 — REGNUM

Пассажирскому самолёту SSJ-100, один из которых 5 мая 2019 года загорелся в аэропорту Шереметьево и унёс жизни 41 человека, была альтернатива в виде другой российской разработки — лайнера Ту-334, ещё десять лет назад признанного конкурентом Sukhoi Superjet 100, но в отличие от последнего в серийное производство так и не вышедшего. И отнюдь не из-за технических характеристик. Самолёт, разработанный ещё в 1990-х годах, который должен был заменить выводимые из эксплуатации Як-42, Ту-134 и Ту-154Б планировали серийно производить на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова, что было отражено в постановлении правительства РФ от 15 апреля 2005 года, но постановление так и осталось не выполненным, а сам Ту-334 не попал в профильную программу по развитию гражданской авиации России. ИА REGNUM напоминает, как обстояли дела с проектом Ту-334, который мог бы выполнять региональные авиаперевозки, но не выдержал «конкуренции».

Ту-334 (cc) Павел Аджигильдяев

Работать над проектом начали в конце 1980-х годов, а чтобы ускорить сертификацию и подготовку к выпуску его планировали максимально унифицировать с Ту-204. Развернуть производство хотели в России — на казанском заводе и на Украине — на заводе «Авиант», но чуть позднее было решено ограничиться российским предприятием.

Первый полёт прототип Ту-334 совершил 8 февраля 1999 года. Позднее было собрано ещё два лётных образца, а в 2003 году заинтересованным лицам уже представили базовый вариант Ту-334−100 для серийного производства. 30 декабря этого же года он получил сертификат типа СТ231-Ту-334−100. К слову, для создания самолёта использовались средства федерального бюджета, выделенные в соответствии с президентской программой «Развитие гражданской авиационной техники России до 2000 года». Объём выделенных средств был эквивалентен 100 млн. долл. США.

В своём пресс-релизе от 2005 года авиастроительное ОАО «Туполев» рассказало, что базовый вариант российского ближнемагистрального самолёта Ту-334−100 рассчитан на 102 пассажира, оснащён двигателями Д-436Т1 и сертифицирован по нормам АП-25, то есть «полностью соответствует современным и перспективным требованиям ICAO 2006 и Евроконтроля по шуму, эмиссии, эшелонированию и навигации».

Вплоть до 2005 года проходили испытания самолёта, а 15 апреля 2005 года правительство РФ выпустило постановление за номером 217 «Об организации серийного производства ближнемагистрального самолета Ту-334 и его модификаций на федеральном государственном унитарном предприятии «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П.Горбунова». Ремарка: последнее на сегодня является филиалом ПАО «Туполев» и также акционировано. Решение об интеграции предприятий было принято в марте 2013 года, а завершилась реорганизация в июне 2014 года. На сайте казанского завода уточняется, что он единственный в России способен «выпускать стратегические бомбардировщики последнего поколения, потребность в которых определяется военной оборонной доктриной».

Возвращаясь к гражданской авиации, отметим, что апрельским постановлением правительства от 2005 года уточнялось, что финансирование подготовки серийного производства самолёта должно было происходить с участием бюджета Татарии в 2005—2006 годах. В пресс-релизе компании «Туполев» также заявлялось, что «заключены контракты на поставку авиакомпаниям в 2006—2010 годах 40 самолётов Ту-334». Названия авиакомпаний не уточнялись.

На сайте ПАО «Туполев» отмечено, что у самолёта есть возможность для повышения характеристик, а сам он «абсолютно приспособлен, что подтверждено летными испытаниями в том числе в экстремальных условиях, к российским условиям и аэродромам». Дальность полёта Ту-334 при максимальной загрузке пассажирами составляет 3150 км.

Памятное постановление правительства от 15 апреля 2005 года исполнено так и не было. Более того, самолёт, получивший хорошие оценки экспертов и отзывы, не вошёл в федеральную целевую программу «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002—2010 годы и на период до 2015 года». Но не технические характеристики стали тому причиной, а конкурентность проекту Sukhoi Superjet 100.

В апреле 2007 года коллегия Счётной палаты РФ приняла документ — решение по результатам проверки целевого использования средств бюджета, которые выделялись в 2000—2005 годах на господдержку авиапредприятий. Там же фигурировала и оценка состояния и перспектив гражданской авиации России. Своё место в этом отчёте нашлось и проекту Ту-334.

Отмечалось, что в стратегия Основ политики РФ в области авиационной деятельности на период до 2010 года не предусматривается показатель продаж данного самолёта, а старт серийного производства самолёта правительство РФ в течение 13 лет устанавливало четыре раза, но на момент подготовки отчёта воз остался на прежнем месте. Также Роспромом к 2007 году не было выполнено поручение разработать совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и казанским заводом и утвердить комплекс мероприятий по организации серийного производства. Также Минпромэнерго России, куда кабинет министров Татарии отправил бюджетные заявки на 2006 год по финансированию работ, связанных с серийным производством, не внёс их в сводную заявку на 2006 и 2007 год.

Глава Татарии, тогда ещё Минтимер Шаймиев, 13 декабря 2006 года письмом обратился к министру промышленности и энергетики РФ Виктору Христенко, где просил помочь ускорить работы с самолётом. Спустя две недели после обращения, глава Минобороны РФ Сергей Иванов обязал Минпромэнерго России и Минтранс России рассмотреть обращение и «в соответствии с поручением правительства Российской Федерации от 15 декабря 2006 года №СИ-П7−6009 принять необходимые меры по организации производства самолета Ту-334». На момент проверки — 1 февраля 2007 года — поручение не было выполнено.

Бурная переписка о судьбе самолёта проходила между несколькими инстанциями — выдавались грозные поручения, выписывались директивы, но, увы. В самом заключении аудитор указывается, что в одном из разделов паспорта федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002−2010 годы и на период до 2015 года» отмечено, «весьма вероятно, что наряду с поставками самолетов RRJ на внутренний рынок будут поставляться региональные самолеты Ан-148 и Ту-334», но «однако эти конкурентные по отношению к RRJ проекты в рамках программы не поддерживаются».

"То есть программа отвергает самолет Ту-334 не по результатам анализа рынка, изучения спроса и предложения, а в связи с тем, что он является «конкурентным по отношению к проекту RRJ». Представляется, что с учетом непринятия Минфином России, Минпромэнерго России и Роспромом мер по организации серийного производства самолета Ту-334 имеются основания, по которым указанный факт может быть квалифицирован в качестве нарушения статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции», согласно которой «федеральным органам исполнительной власти запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции», — говорилось в заключении аудиторов.

На этом судьба Ту-334 застопорилась. Позднее появлялись сведения о восстановлении работ над серийным производством самолёта Ту-334, например, в 2012 году в СМИ фигурировали заявления, что ООО «Русавиа-Сокол М» закупит два самолёта на казанском предприятии, а в 2015 году были новости о том, что одна из российских авиакомпаний пустит Ту-334 по маршруту Омск — Красноярск — Благовещенск. Пока же Ту-334, признанный конкурентным Sukhoi Superjet 100, так и остаётся не у дел у массовых авиаперевозчиков.

Напомним, 5 мая 2019 года пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Мурманск, при посадке в аэропорту Шереметьево загорелся. В результате пожара погиб 41 человек, часть пассажиров получила травмы. По ЧП возбуждено уголовное дело, выясняются подробности данного происшествия. В пресс-службе Росавиации агентству «Москва» заявили, что «в связи с запросами по ограничению воздушного судна типа Superjet 100: работает комиссия», а «любые выводы преждевременны».

Справка: Sukhoi Superjet 100 является пассажирским самолётом, разработанным в России. Производство начато в 2011 году, крупнейшим заказчиком является «Аэрофлот». В ноябре 2018 года от четырёх самолётов SSJ-100 отказалась авиакомпания Brussels Airlines, СМИ сообщали что из-за технических неисправностей авиалайнеров. Рабочее название проекта — RRJ (Russian Regional Jet), коммерческое название самолёта — SSJ100 (Sukhoi Superjet 100).

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