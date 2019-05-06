Трамп «нагоняет ужас» через Твиттер на Китай и весь мир

Москва, , 13:04 — REGNUM Китай пока не отменяет торговые переговоры с США из-за комментариев американского президента Дональда Трампа, опубликованных чуть ранее в Twitter. Трамп использует социальную сеть активно и обычно высказывается весьма категорично, отлично манипулируя рыночным сознанием, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«В этот раз Трамп заявил, что уже в предстоящую пятницу (10 мая) Вашингтон готов поднять импортные пошлины на товары китайского происхождения, а затем, если это не поможет, проиндексировать пошлину еще раз. Китай хочет пересмотреть договоренности, жалуется американский лидер, но это ему не удастся», — пояснила эксперт.

По её мнению, манипулирование сжатыми сроками и большими денежными объемами обычно отлично удается Белому дому. В данном случае переговоры между сторонами явно затянулись — они должны были закончиться еще до 1 апреля.

Сейчас точно неизвестно, какие именно вопросы стали камнем преткновения для дипломатов, но можно предположить, что они касаются степени присутствия товаров в конкурентной среде таким образом, чтобы не создавать угрозу национальным производствами с обеих сторон.

«Поднимутся ли пошлины уже на этой неделе? Маловероятно, потому что переговоры идут, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Скорее всего, твит Трампа — ни что иное, как еще одна попытка привлечь больше внимания к процессу переговоров и добавить ему адреналина», — высказала своё мнение Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай рассматривает возможность приостановки торговых переговоров с Соединенными Штатами после заявления американского президента Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на китайский импорт.

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