В Минсельхозе Индонезии подтвердили экспорт перца в Индию и страны ЕС

Джакарта, , 12:39 — REGNUM Индонезия через министерство сельского хозяйства прекратила экспорт белого перца во Вьетнам и направит его напрямую в Индию и европейские страны, сообщает Antaranews.

Министр сельского хозяйства Индонезии Энди Амран Сулейман заявил, что прекращение экспорта перца во Вьетнам, связано с тем, что до сих пор Вьетнам перерабатывал индонезийский перец для дальнейшего экспорта в страны Европейского союза (ЕС) и Индию. В настоящее время переработка будет проводиться в самой Индонезии.

Известно, что урожайность перца в индонезийской провинции Банка-Белитунг составляет 2,5 тонны с гектара. В 2017 году производство перца составило 34 тыс. тонн, в 2018 году — 36 тыс. тонн, а в 2019 году запланировано произвести 43 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Индонезии и Турции обсудили расширение поставок пальмового масла и перца на турецкий рынок.

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