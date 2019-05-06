Завершились отборочные этапы VII инженерного чемпионата «CASE-IN»

Москва, , 12:26 — REGNUM В России и странах СНГ завершились отборочные этапы школьной, студенческой лиги и лиги молодых специалистов VII международного инженерного чемпионата «CASE-IN». «CASE-IN» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина.

Чемпионат «CASE-IN» — это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Соревнования проводятся в нескольких лигах: школьная лига, лига рабочих специальностей, студенческая лига, лига молодых специалистов и специальная лига.

Лиги для школьников, студентов и молодых специалистов проходили с 1 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года. Идеи участников оценивали руководители и специалисты более 300 компаний ТЭК и МСК в почти 60 регионах России.

«Мы подводим итоги отборочных этапов по трем лигам чемпионата. Всего в них приняли участие 5 076 молодых людей. Заявки на участие в школьной лиге мы получили от 130 команд, а лучшие идеи предложили 54 команды из 27 регионов России. Я желаю всем участникам успехов и новых достижений», — прокомментировал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

В школьной лиге команды учащихся 9 — 10 классов создавали системы электроснабжения российских городов в гипотетических условиях прекращения эксплуатации атомных и тепловых электростанций.

Поиск и добыча алмазов, разработка нефтяного месторождения, развитие нефтехимического предприятия, создание прототипа чат-бота, усовершенствование производства стали, диагностика линий электропередачи и мониторинг переходных режимов Единой энергосистемы России — все эти темы разрабатывали студенты 57 ведущих технических вузов России, Беларуси и Казахстана. В ходе чемпионата они решали инженерные кейсы — практические задания, разработанные с участием ведущих российских компаний. Общей для всех заданий темой стала «цифровая трансформация».

В чемпионате приняли участие и молодые специалисты. Молодежные команды из 40 компаний ТЭК и МСК проектировали цифровую интеграцию масштабных энергетических и инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке в макрорегиональную систему — в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».

Напомним, международный инженерный чемпионат «CASE-IN» — это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

Ежегодно в соревнованиях принимают участие более 50 ведущих технических вузов России, 30 из которых вошли в рейтинг «100 лучших вузов России» за 2018 год