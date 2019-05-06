Глава Минфина КНР встретился с президентом АБР

Пекин, , 12:18 — REGNUM На Фиджи в городе Нади прошло очередное годовое заседание Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР), участие в котором приняла делегация КНР во главе с министром финансов Лю Кунем, сообщает 5 мая Синьхуа.

На полях саммита прошла встреча главы китайской делегации с президентом АБР Такехико Никао, в ходе которой произошел обмен мнениями по различным вопросам, включая взаимодействие банка с Китаем, являющимся третьим по значимости акционером после Японии и США.

В ходе переговоров Лю Кунь высказался за продолжение сотрудничества, которое за 30 лет полностью доказало эффективность. В настоящее время, по словам главы Минфина КНР, его страна рассчитывает на помощь капитала и опыт АБР в решении проблемы сохраняющегося недостаточного и несбалансированного развития Китая. Министр особо подчеркнул важность участия представителей АБР в завершившемся в Пекине 27 апреля втором форуме «Пояса и пути».

Со своей стороны, президент банка отметил, что Китай вносит в деятельность АБР большой вклад, обеспечивая усиление его финансовой устойчивости и позволяя тем самым сохранять прежние объемы кредитования, несмотря на сложность текущей обстановки. Особое внимание в этом вопросе Никао обратил на финансирование проектов, связанных с противодействием климатическим изменениям и охраной окружающей среды.