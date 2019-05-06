Китай и американский штат Небраска связывает торговое партнерство

Небраска, США, , 12:10 — REGNUM Синьхуа 5 мая информирует о заявлении губернатора американского штата Небраска Питера Риккетса, высказавшегося за укрепление торгово-экономических связей США и КНР.

Американский политик выступил с этим заявлением на полях форума китайских и американских инвесторов, который прошел в столице штата городе Омаха. В интервью местным СМИ Риккетс подчеркнул, что Небраску связывают с КНР отношения тесного сотрудничества и торгового партнерства, особенно в сфере сельского хозяйства. Губернатор высказался за распространение подобного типа отношений на все двусторонние связи Китая и США.

Сообщается, что Китай покупает значительные объемы продукции аграрного сектора экономики штата в обмен на инвестиции в него из Поднебесной. Стороны сотрудничают также в фармацевтической сфере, а также поддерживают прочные гуманитарные связи. В частности, в Небраске работает Институт Конфуция, учреждение, с которым связывается рост внешнего влияния Китая.

Губернатор штата высказал надежду на сохранение и дальнейшее расширение взаимодействия.