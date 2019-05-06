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Египет планирует ввести в строй крупнейший солнечный парк

Экономика

Стоимость проекта $2 млрд

Каир, 6 мая 2019, 12:07 — REGNUM  Власти Египта планируют ввести в эксплуатацию крупнейший солнечный парк, который обеспечит 1.6 ГВт солнечной энергии страну, сообщает 6 мая Reuters.

Проект стоимостью в $2 млрд, как ожидается, заработает на полную мощность уже в 2019 году. Финансирование солнечных батарей частично осуществлялось при поддержке Всемирного банка, выделившего на эти нужды $653 млн.

Напомним, в настоящее время Египет покрывает свои энергетические потребности возобновляемыми источниками энергии лишь на 3%, однако в планах властей увеличить долю данного сегмента к 2022 году до 20%, а к 2035 году она должна составить 40%.

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