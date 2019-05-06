Прожиточный минимум в Казахстане вырос до $73

Нур-Султан, , 12:02 — REGNUM Величина прожиточного минимума в Казахстане по состоянию на 1 мая 2019 года составила 27,8 тыс. тенге ($73), что на 5,6% больше, чем годом ранее. Об этом 6 мая сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

В структуре прожиточного минимума продукты питания занимают 15,3 тыс. тенге ($40,3), непродовольственные товары и услуги 12,5 тыс. тенге ($32,9). За отчетный период цены на товары и услуги выросли на 7,1%, на непродовольственные товары — на 6%, на платные услуги — на 1,2%.

Среди регионов Казахстана наибольший размер прожиточного минимума зафиксирован в Мангистауской области — 34,3 тыс. тенге ($90,3), в Нур-Султане — 32,1 тыс. тенге ($84,5), Алма-Ате — 30,9 тыс. тенге ($81,4).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2019 года депутат сената Казахстана Мурат Бактиярулы заявил, что прожиточный минимум в республике должен быть адаптирован к современным условиям, которые должны соответствовать стандартам ООН.

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