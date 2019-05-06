Реальная заработная плата в Казахстане выросла в первом квартале на 5%

Нур-Султан, , 11:43 — REGNUM Среднемесячная заработная плата одного работника в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года составила 168,5 тыс. тенге ($444), что на 10,5% больше, чем годом ранее. Об этом 6 мая сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Отмечается, что покупательная способность заработных плат в республике за год выросла на 5,2%. В 2018 году за аналогичный период реальная заработная плата выросла всего на 2%.

За отчетный период самая высокая заработная плата зафиксирована в Атырауской области — 322,7 тыс. тенге ($500), в Мангистауской области — 287,9 тыс. тенге ($758), в Нур-Султане — 233,5 тыс. тенге ($615).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2019 года среднемесячная заработная плата одного работника в Казахстане составила 166 111 тенге ($444,7 по курсу на 13 февраля).

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