Сеул, , 11:42 — REGNUM Южнокорейская страховая компания Samsung Fire & Marine Insurance выйдет на рынок Великобритании, сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, Samsung Fire & Marine Insurance приобрела статус акционера в британской компании Canopius, входящей в страховой рынок Lloyd’s.

Ранее, 2 мая представители компании подписали инвестиционный контракт на сумму $150 млн с компанией Fortuna TopCo, которой принадлежит 100% акций компании Canopius.

Южнокорейская компания благодаря партнерству с Canopius намерена напрямую участвовать в управлении компании, а также закладывать основы для мирового бизнеса.

Известно, что в апреле 2019 года представители Canopius подписали соглашение о приобретении страховой компании AmTrust Financial Services.

«В ближайшем будущем мы, как компания Samsung Fire & Marine Insurance, планируем объединить возможности передовых компаний, чтобы предложить лучшие страховые решения по всему миру», — сообщил глава компании Чхве Ён Му.