Производство чая в Казахстане сократилось на 6%

Нур-Султан, , 11:30 — REGNUM Производство чая в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года составило 4,4 тыс. тонн, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 6 мая сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

По итогам первых четырех месяцев 2019 года стоимость чёрного байхового чая в Казахстане составляла 2963,7 тенге ($7,8) за килограмм, что на 3,5% дороже, чем годом ранее.

Почти всё производство чая в Казахстане сосредоточено в Алма-Ате — 4 тыс. тонн или 91,3% от общего объема производства.

Отметим, производство чая в Казахстане сокращалось с 2013 по 2017 год — с 22,3 тыс. тонн до 16,8 тыс. тонн. В 2018 году отмечается небольшой рост — 16,9 тыс. тонн.

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