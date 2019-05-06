Деловая активность в России падает

Москва, , 11:25 — REGNUM В российской сфере услуг в апреле 2019 года отмечено замедление расширения деловой активности. Показатели были минимальными за последние десять месяцев — с июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

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Инфляция в РФ в 2019 году может превысить 10,4% — прогноз

При этом деловая уверенность увеличилась до максимального уровня с июля 2011 года. Исследователи связывают это с новыми продуктами, лучшим спросом и повышенной рыночной активностью. Резкий рост показали и новые экспортные заказы, достигнув максимальных темпов за всю историю исследования, которое началось четыре с половиной года назад.

Так, согласно данным, за апрель индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ снизился с 54,4 пункта в марте до 52,6 пункта. Причиной этого стало снижение количества новых предприятий.

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«Умеренное расширение замедлилось на фоне падения внутреннего спроса. И наоборот, новые экспортные продажи росли самыми быстрыми темпами в истории серии», — отметила экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, февральская траектория роста экономики России превзошла ожидания Минэкономразвития. Так, в последний месяц зимы темпы роста ВВП выросли на 1,5% по сравнению с февральским показателем 2018 года. В январе рост ВВП составил 0,7%. Наибольшая доля в ускорении принадлежит промышленности. По прогнозным оценкам экспертов, инфляция в РФ в 2019 году может превысить 10,4%.

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