Российский рынок LCV упал на 2,3% в первом квартале 2019 года

Москва, , 11:17 — REGNUM В России за период с января по март 2019 года было продано малотоннажных грузовых автомобилей на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает статистическое агентство «Автостат».

Всего за первый квартал в России было реализовано 23 750 автомобилей категории LCV (лёгкий коммерческий транспорт). Таким образом, российский рынок сегмента LCV сохранил свои прежние позиции и занял шестое место в Евросоюзе.

Первое место по продажам малотоннажных грузовых автомобилей среди европейских стран заняла Франция. Здесь этот сегмент составил 121,4 тыс. автомобиля. Следующее место занимает Великобритания — 102,7 тыс. проданных машин. Тройку лидеров замыкает Германия. Объем рынка LCV в этой стране составил 72,5 тыс. штук.

Четвертое и пятое места занимают Испания (54,6 тыс. единиц) и Италия (45 тыс. единиц) соответственно.

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