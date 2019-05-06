Кредиторы трикотажной фабрики в Чувашии передумали

Чебоксары, , 11:02 — REGNUM В Чувашии кредиторы ещё одного общества, в отношении которого открыто дело о банкротстве, готовы пойти на мировое соглашение. Данный вопрос вынесен на собрание кредиторов ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» (ЧТФ), где в марте 2019 года кредиторы уже отказались от «мировой», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Кредиторы соберутся 17 мая в Чебоксарах в главном административном здании ЧТФ — на улице Калинина, 107. В повестку вынесено шесть вопросов. Кредиторы заслушают отчёт конкурсного управляющего о ходе проведения процедуры конкурсного производства, а также обсудят условия заключения мирового соглашения и изберут своего представителя с правом подписания мирового соглашения. Также будет рассмотрен предложенный договор с аудиторской компанией, условия привлечения специалиста (сантехника) для восстановления системы тепловодоснабжения и канализации, обсудят дополнения в положение о продаже имущества трикотажной фабрики.

Примечательно, что вопрос о заключении мирового соглашения уже выносился на собрание кредиторов, в марте 2019 года они отказались заключать мировое соглашение с должником. Кроме того, тогда же не согласовали предложенные расходы на сопровождение процедуры банкротства, выступили против увеличения фиксированной суммы вознаграждения конкурсному управляющему, отказали в проведении ремонта сетей водоснабжения и отопления для ООО «Спецстрой».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в отношении ЧТФ введена процедура наблюдения, в сентябре 2018 года суд признал общество несостоятельным (банкротом). В апреле 2019 года Арбитражный суд Чувашии продлил конкурсное производство в отношении чулочно-трикотажной фабрики на три месяца, до 14 июня 2019 года. Решение принято в связи с тем, что «мероприятия по формированию конкурсной массы и расчётам с кредиторами не завершены». Одним из наиболее крупных кредиторов является Сбербанк. Согласно решению суда от 7 июня 2018 года, в реестр требований кредиторов должника (третья очередь) включено требование в размере 239 652 369 рублей 12 копеек долга «как требование, обеспеченное залогом имущества должника».

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