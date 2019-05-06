Фермеры Северного Кавказа получат гранты на сумму более 2,235 млрд рублей

Владикавказ, , 10:54 — REGNUM До 2022 года Северному Кавказу на поддержку фермерских хозяйств будет выделено из федерального центра около 2,235 млрд рублей. Денежные средства будут предоставляться ежегодно в виде субсидий в рамках проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном сайте.

Наибольшая поддержка будет оказана Северной Осетии — более 430 млн рублей и Дагестану — 403 млн рублей. Остальным субъектам СКФО достались следующие суммы: по 316 млн рублей получат Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, Чечне досталось 295 млн рублей, более 258 млн рублей выделено Ингушетии и почти 214 млн рублей Ставропольскому краю.

В распоряжении правительства РФ уточняется, что за счёт этих субсидий будут предоставляться гранты «Агростартап» для создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств. Кроме того, из этих сумм будет возмещаться часть затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на покупку сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных торговых объектов.

Стоит отметить, что общий объем предоставляемых субсидий 83 субъектам РФ составит 13,82 млрд рублей. Они будут выделены 83 субъектам. Их распределят в следующем порядке: в 2019 году — 5,37 млрд рублей, в 2020 году — 3,84 млрд рублей, в 2021 году — 4,61 млрд рублей.

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