В госзакупках в Тюменской области использовали схему «таран»

Ишим, Тюменская область, , 10:35 — REGNUM Восьмой Арбитражный апелляционный суд подтвердил антиконкурентное соглашение на муниципальных торгах в городе Ишиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФАС по Тюменской области.

Картель из шести компаний действовал на торгах, проводимых в 2017 году Управлением государственных закупок Тюменской области для нужд муниципальных учреждений на оказание услуг по вывозу и утилизации жидких бытовых отходов, на выполнение ремонтных работ, а также на поставку автомобильных запчастей. Сотрудники компаний являлись друг другу родственниками.

Картелем использовалась схема «таран». А именно, участниками сговора заранее определялся победитель аукциона. В ходе торгов «победитель» вёл себя пассивно и придерживался выжидательной тактики. Наблюдая за ценовыми предложениями участников аукциона, компания должна была определить размер своего предложения. В это время компании, участвовавшие в сговоре, «обрушивали» торги на максимальную величину, создавая у добросовестных конкурентов нежелание борьбы за невыгодный контракт.

Компания — «победитель» на последних секундах торгов делала единственное ценовое предложение, которое было немного ниже ценового предложения добросовестного участника аукциона. Таким образом она выигрывала торги.

УФАС по Тюменской области выявила картельный сговор, и всем его участникам антимонопольным управлением были выписаны штрафы от 20 до 260 тысяч рублей.