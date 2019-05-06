Авиакатастрофа SSJ-100: имиджевый урон получил не только «Аэрофлот»

Москва, , 10:29 — REGNUM Считается, что «Аэрофлот» самая надежная российская компания, однако это далеко не всегда так. К тому же качество менеджмента этой компании вызывает вопросы. В общественном сознании внедряется мысль: чем крупнее компания, тем она надежнее. Однако важнейшим критерием работы компании является рынок и конкурентная среда, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Произошедшая катастрофа свидетельствует, что требования к авиакомпаниям, меры по повышению надежности нужно усиливать. Однако есть опасения, что все сведётся к дополнительным поборам со стороны пассажиров.

«Определенное значение имеет и пиар-составляющая. Понятно, что авиакомпания «Аэрофлот» получила имиджевый урон. Но не только «Аэрофлот». Самолет носил имя башкирского писателя Мустая Карима. Его внук Тимербулат Каримов является зятем Игоря Сечина. Именно он лоббировал присвоение самолету это название. В то же время Т. Каримов, по имеющейся у меня информации, активно прорабатывал вопрос о своем назначении в Башкирию.

Однако прежний глава республики Рустам Хамитов позиционировал, что название самолета — это его инициатива. Тогда это смотрелось как пиар и хайп. А как выглядит это сейчас? Мне этот пример кажется достаточно характерным для анализа поведения элит. Пиар и хайп не могут заменить собой реальные процессы», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» при аварийной посадке загорелся пассажирский самолёт SSJ-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск. На борту находились 78 пассажиров. Погиб 41 человек.

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