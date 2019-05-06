Фондовый рынок Китая упал на фоне заявления Трампа по пошлинам

Пекин, , 10:21 — REGNUM Фондовый рынок Китая упал после заявления президента США Дональда Трампа о намерении поднять пошлины на товары из КНР.

Так, индекс Shanghai Composite упал к закрытию утренней сессии в 11:30 по местному времени на 5,19%, до 2918,65 пункта. Индекс Shenzhen Composite по итогам утренней сессии обрушился на 6,15%, до 9079,74 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома анонсировал повышение пошлин до 25% на ряд китайских товаров общей суммой в $325 млрд. По словам Трампа, новые пошлины на китайский импорт будут введены уже 10 мая.

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