Чиновников уличили в неэфективности программ по охране Байкала

Иркутск, , 10:15 — REGNUM К неутешительным выводам пришла Байкальская природоохранная прокуратура по итогам проверки исполнения требований законодательства при реализации ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории», а также муниципальных программ в сфере природопользования и охраны окружающей среды на Байкальской природной территории. Судя по официальной информации надзорного ведомства, программы есть, но они либо не обеспечены финансово, либо не исполняются.

«Муниципальные программы не предусматривают финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды поселений, либо его размер явно недостаточен. Большинство муниципальных программ не содержат сведения о проведении мероприятий по охране окружающей среды, фактически не исполняются и не эффективны», — отмечают прокуроры.

Напомним, на территории Ольхонского, Качугского и Баяндаевского районов органами местного самоуправления принято 10 муниципальных программ в сфере охраны окружающей среды и природопользования, из которых три программы приняты администрациями районных муниципальных образований и семь — сельскими поселениями. На практике же уникальному и самому большому на Земле резервуару чистой питьевой воды с каждым годом становится всё хуже. В отсутствие очистных сооружений священное море загрязняют не только местные жители, но и многочисленные туристы, для которых незаконно построены сотни гостиниц. Нерешённым остаётся вопрос с рекультивацией опасных отходов Байкальского ЦБК и загрязняющими стоками.