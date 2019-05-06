Наплавной мост через Суру открылся после ремонта в Нижегородской области

Нижний Новгород, , 09:57 — REGNUM В Пильнинском районе после ремонта открылся наплавной мост через реку Сура между Нижегородской областью и Чувашией. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

«Наплавной мост предназначен для эксплуатации весной, летом и осенью для переправы легкового транспорта (общей массой до 5 тонн), а также пешеходов», — уточняется в сообщении. Переправа расположена на автодороге Мамешево — Наваты — Шумерля до границы с Чувашией.

Мост был закрыт на ремонт в ноябре 2018 года. Общая стоимость ремонтных работ, которые финансировались из бюджета Нижегородской области, составила 33,4 млн рублей. Протяженность переправы, построенной в 1999 году, составляет 155,85 метров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Чувашия планировала построить мост через Суру на участке автодороги М7-«Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, Чувашская Республика. Конкурс по выбору подрядчика был объявлен летом 2018 года.

Начальная цена контракта определена в сумме 1,476 млрд рублей. Средства на строительство выделялись из федерального бюджета. Ожидается, что работы завершатся не позднее 31 июля 2020 года.

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