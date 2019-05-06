Продажи Bentley в России выросли на 5%

Москва, , 09:59 — REGNUM По итогам первых трех месяцев 2019 года объем рынка новых автомобилей Bentley в РФ составил 59 штук, что на 5% выше результата 2018 года. Об этом сообщает статистическое агентство «Автостат».

Более 50% от этого количества авто пришлось на модель Bentley Continental GT. За отчетный период этот автомобиль купили 30 российских автолюбителей. На втором место — внедорожник Bentayga. Его купили 23 покупателя. Третье место заняла модель Flying Spur, которую приобрели четыре покупателя. Также было продано две модели Mulsanne.

Сообщается, что в первом квартале 2019 года 61% Bentley было куплено в Москве (36 шт.). Автолюбители Санкт-Петербурга приобрели пять таких машин. В Свердловской области и Краснодарском крае приобретено по четыре авто марки Bentley. На учет в Подмосковье и Ростовской области встали по два новых автомобиля британской марки.

В Татарии, Самарская область, а также в Пермском, Ставропольском, Алтайском и Красноярском краях было куплено по одному экземпляру Bentley.

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